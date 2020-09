Auch in Folge sechs reißen die Lästereien nicht ab! Schon kurz nach Evanthia Benetatous (28) Einzug ins Sommerhaus der Stars wurde klar: Die Spannungen zwischen dem Ex-Bachelor-Girl, seinem ehemaligen Rosenkavalier Andrej Mangold (33) und dessen Siegerin Jennifer Lange (26) sind nach wie vor vorhanden. Die drei zicken sich in einer Tour an – und spalten das Sommerhaus dadurch ins zwei Teams. Die YouTube-Stars Lisha und Lou ordnen sich dabei Team Andrej und Jenny zu. In der heutigen Episode erlauben sie sich erneut den Spaß, sich das Maul über Eva zu zerreißen...

Andrej ist nach wie vor davon enervt, dass seine Zweitplatzierte sich im Sommerhaus derart "aufspielt". Seiner Meinung nach ist sie nämlich keine große Nummer – schließlich hatte sie vor den Dreharbeiten "nur" 50.000 Abonnenten auf der Social-Media-Plattform Instagram. "Das ist schon lustig, wenn du unbedingt Instagram machen willst und aber trotzdem bei 50 hängst, nach vier Formaten!", tönt er gegenüber Lisha. Die YouTuberin kann es kaum glauben: "Sie? 50k? Du willst mich verarschen! Ich dachte safe mindestens 200k. Alter, das ist krass", amüsiert sie sich über Evas Reichweite.

Mittlerweile kann die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin immerhin 74.000 Follower auf der Plattform vorweisen. Doch hat Andrej wirklich so viele mehr? Tatsächlich sind es aktuell 326.000 – also rund viermal so viele. Lisha und Lou befinden sich in einer ähnlichen Größenordnung: Sie können 342.000 Insta-Abonnten auf ihrem Account versammeln. Für sie hat sich die Sommerhaus-Teilnahme übrigens ziemlich gelohnt, da sie seit der Ausstrahlung schon ganze 70.000 Fans dazugewinnen konnten.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Instagram / dregold Andrej Mangold, 2020

TVNOW Lisha im "Sommerhaus der Stars"

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im September 2020

