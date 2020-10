Ist zwischen Demi Lovato (28) und Max Ehrich (29) nun also tatsächlich alles aus? In letzter Zeit häuften sich die Hinweise, dass die Sängerin und der Schauspieler nur zwei Monate nach ihrer Verlobung schon wieder getrennte Wege gehen. Die beiden haben inzwischen sogar alle ihre gemeinsamen Bilder aus dem Netz gelöscht und zudem kryptische Botschaften veröffentlicht, die auf ein Liebes-Aus hinweisen. Jetzt heizt Demi die Spekulationen weiter an: Sie war ohne ihren Verlobungsring unterwegs!

Neue Paparazzi-Aufnahmen zeigen die "Sorry Not Sorry"-Interpretin, wie sie ein Gebäude in Los Angeles verlässt und zu einem Auto läuft. Ein Bodyguard versucht zwar, die Kameras mit seinem Arm zu verdecken, trotzdem gelingt es den Fotografen, eine Nahaufnahme von Demis linker Hand einzufangen – an der von ihrem Verlobungsring offenbar jede Spur fehlt! Eigentlich trug die Musikerin nach Max' Antrag dort stets einen auffällig funkelnden 20-Karat-Diamantring.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass sich Demi ohne ihren Verlobungsring zeigt. Schon vor wenigen Tagen teilte die 28-Jährige eine Instagram-Story, in der das Schmuckstück an ihrem Ringfinger augenscheinlich fehlte. Allerdings hofften die Fans zu diesem Zeitpunkt noch, dass sie den Klunker einfach nur kurzzeitig abgelegt haben könnte.

MEGA Demi Lovato, Musikerin

Instagram / ddlovato Demi Lovato mit ihrem Verlobungsring

Instagram / maxehrich Demi Lovato und Max Ehrich im August 2020

MEGA Demi Lovato im September 2020 in Los Angeles

MEGA Demi Lovato, Sängerin

