Bei Olivia Jade Giannulli (21) folgt offenbar ein Familiendrama auf das andere! Seit Monaten sorgen ihre Eltern Lori Loughlin (56) und Mossimo Giannulli (57) mit ihrem Bestechungsskandal für Schlagzeilen. Vor wenigen Wochen fiel nun das endgültige Gerichtsurteil: Die Schauspielerin muss für zwei Monate ins Gefängnis, ihr Mann für fünf. Kurz nach Bekanntgabe dieser News gab es für Olivia die nächste Hiobsbotschaft: Ihr Freund Jackson Guthy wurde festgenommen.

Dies liegt allerdings schon ein Weilchen zurück. Wie Us Weekly nun berichtet, wurde der 24-Jährige am Abend des 7. Septembers wegen Alkohol am Steuer von der Polizei angehalten und in Gewahrsam genommen. Weil es sich laut US-Rechtssprechung dabei um ein minderschweres Vergehen handelte, konnte Jackson nach einer kurzen Befragung aber wieder entlassen werden und ist seitdem auf freiem Fuß. Seinen Führerschein dürfte er aber für ein paar Monate los sein.

Seiner Freundin steht Jackson in dieser schweren Zeit zur Seite. Die beiden sind – mit kurzer Unterbrechung – seit Anfang 2019 ein Paar. Und Insidern zufolge soll Olivia total glücklich sein: "Sie liebt ihn wirklich. Er ist so entspannt und sie fühlt sich in seiner Nähe einfach wohl."

Getty Images Olivia Jade Giannulli und ihre Mama Lori Loughlin bei einem Event in Beverly Hills im Februar 2018

Instagram / jacksonguthy Olivia Jade Giannulli und ihr Freund Jackson Guthy

Instagram / oliviajade Olivia Jade Giannulli

