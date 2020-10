Na, hat sich hier jemand inspirieren lassen? Seitdem Herzogin Meghan (39) im Mai 2018 Prinz Harry (36) geheiratet hat, liefert sie sich des Öfteren ein Style-Battle mit Herzogin Kate (38). Immer wieder werden die beiden miteinander verglichen. Dabei kam es auch schon mal vor, dass sie nur kurz nacheinander einen ziemlich ähnlichen Look trugen. Erst vor wenigen Tagen überraschte dann Kate mit einem Outfit, dass auch aus Meghans Garderobe stammen könnte!

Via Instagram veröffentlichten die Cambridges ein neues Familienfoto. Auf diesem trägt die 38-Jährige ein wadenlanges Jeanskleid, das an der Taille mit einem Gürtel zusammengebunden wird. Ein beinahe identisches Dress hatte Meghan bereits im vergangenen September getragen. Bei einem Tennis-Match ihrer Freundin Serena Williams (39) hatte die Ehefrau von Harry ebenfalls auf ein Blusenkleid im Denim-Style gesetzt.

Doch nicht nur Kates Outfit-Ähnlichkeit zu einem früheren Look von Meghan konnte für große Augen bei den Fans sorgen – auch ihre Tochter Prinzessin Charlotte (5) überrascht mit einem besonderen Look, der ziemlich günstig ist. Das graue Kleid der Fünfjährigen kostete gerade einmal 23 Pfund, also umgerechnet etwa 25 Euro.

Instagram / kensingtonroyal David Attenborough, Prinz William, Herzogin Kate und ihre Kinder George, Charlotte und Louis, 2020

Getty Images Herzogin Meghan im September 2019

Getty Images Herzogin Kate im September 2020

