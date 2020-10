Ist das etwa ein verstecktes Friedensangebot? Kylie Jenner (23) und Jordyn Woods (23) waren beste Freundinnen. Die Beziehung der beiden Promi-Girls hätte inniger kaum sein können: Sie ließen sich sogar in einer spirituellen Zeremonie trauen! Doch als Jordyn mit Khloe Kardashians (36) Ex Tristan Thompson (29) rummachte, wendeten die Kardashians und Jenners sich von ihr ab – und auch ihre BFF. Jetzt hat Kylie allerdings einen kryptischen Post geteilt – richtet der sich womöglich an Ex-Bestie Jordyn?

Die Influencerin postete ein Bild von sich auf Instagram und schrieb dazu: "Wünsche dir immer noch alles Gute". Bezieht sich das etwa auf ihre ehemals beste Freundin? Jordyn machte nämlich kürzlich ihre Beziehung mit dem Basketballer Karl-Anthony Towns öffentlich. Die Fans sind sich sicher, dass Kylies Post für das Model bestimmt ist. "Ich kann nicht abwarten, bis sie endlich wieder Freunde sind. Es wird bald so weit sein", schreibt eine aufgeregte Followerin.

Andere Fans wiederum spekulieren in eine andere Richtung. Sie sind überzeugt: Diese Botschaft geht an Kylies Ex Travis Scott (29). "Travis, zeig ihr, dass du sie liebst", feuert ein User an. Das Paar trennte sich im vergangenen Jahr, kümmert sich aber weiterhin gemeinsam um die Erziehung ihrer Tochter Stormi Webster (2).

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juli 2020

Getty Images Jordyn Woods und Kylie Jenner in Hollywood

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner in New York im Mai 2019

