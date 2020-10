Dieser Scheidungsprozess könnte eine echte Schlammschlacht werden! Obwohl Angelina Jolie (45) und Brad Pitt (56) bereits als ledig gelten, sind längst noch nicht alle Angelegenheiten geklärt. Im Fokus der Verhandlungen: Das Sorgerecht für die sechs Kinder des Paares. Dabei geht es hoch her – erst kürzlich wollte Angelina den zuständigen Richter wegen vermeintlicher Befangenheit ersetzen lassen. Jetzt holt Brad zum Gegenschlag aus und reicht eine neue Zeugenliste ein, um seine Aussagen zu bestärken.

Neben einigen Psychologen und Sicherheitsberatern soll laut US Weekly auch Jolies ehemalige Co-Darstellerin Jillian Armenante (52) vorgeladen werden. Sie hatte 1999 in "Durchgeknallt" eine Nebenrolle besetzt, Angelina hatte damals die Hauptrolle gespielt. Auch in der Produktion "Ein mutiger Weg" standen die beiden zusammen vor der Kamera. Nun soll die Schauspielerin in den Verhandlungen vom 5. bis zum 23. Oktober vor Gericht aussagen – parallel dazu soll auch Angelina erneut ins Kreuzverhör genommen werden.

Mittlerweile scheint das Verhältnis der Sechsfach-Eltern sich immer mehr zu verschlechtern. Bislang hatte das Paar ihrer Kinder wegen noch eine Familientherapie in Anspruch genommen, dies soll aktuell aber nicht mehr der Fall sein.

Anzeige

MediaPunch Jillian Armenante, 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie, 2007

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern Knox, Zahara, Pax, Vivienne und Shiloh

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de