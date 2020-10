Sie pfeift auf Kalorienzählen! Viele kennen Christina Aguilera (39) mit durchtrainierten Bauch und schlanker Figur. Seit ihrem großen Durchbruch sind über 20 Jahre vergangen und seitdem ist viel passiert bei der "Dirrty"-Interpretin. Mittlerweile ist die Sängerin Mutter von zwei Kindern und hat seit ihrer ersten Schwangerschaft mit Gewichtsschwankungen zu kämpfen. Deswegen musste sich der Superstar öffentlich regelmäßig rechtfertigen. Damit ist jetzt Schluss! In einem Interview erzählt Xtina, dass sie ihre Unsicherheit überwunden und gelernt habe, was "wahre Schönheit" bedeute.

"Die Leute sollen endlich darüber hinwegkommen, dass ich keine Diät machen werde!", stellt die Blondine in einem Interview mit dem italienischen Magazin L'Officiel Italia klar. Sie meint, die Menschen sollten einfach netter miteinander umgehen und auch nicht so hart zu sich selbst sein. "Jeder von uns ist individuell und die Leute verurteilen einen, weil man anders ist, dabei machen uns die Unterschiede einzigartig", fasst die 39-Jährige zusammen. Sie sei seit einiger Zeit im Reinen mit sich selbst und fühle sich sehr wohl in ihrem Körper.

"Man muss seine eigene Schönheit wertschätzen, scheiß auf alles andere!", rät Christina im Interview. Viele Jahre hatte sie versucht, perfekt zu sein und den Ansprüchen der Gesellschaft gerecht zu werden. Das habe sie jetzt hinter sich gelassen, denn die Sängerin wisse nun: Wenn man zu viel Zeit damit verschwende, sich nach anderen zu richten, würde man das Wesentliche übersehen.

Anzeige

Xavier Collin/Image Press Agency/MEGA Christina Aguilera, Sängerin

Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Christina Aguilera in Dublin

Anzeige

Michael Loccisano/Getty Images Christina Aguilera

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de