Evanthia Benetatou (28) versetzt ihren Erzfeinden den Todesstoß! Im Sommerhaus der Stars kam es zwischen der Bachelor-Beauty und ihren Mitstreitern immer wieder zum Streit: Vor allem ihr Ex Andrej Mangold (33) und dessen Freundin Jennifer Lange (26) waren von der Anwesenheit der Influencerin nicht begeistert und ließen sie das auch spüren. Nach jeder Menge Zoff, Beleidigungen und Tränen folgte nun der Sommerhaus-Showdown: Eva kickte Andrej und Jenny eiskalt aus der Sendung!

Beim Spiel "Reiner Wein" mussten die Kandidaten einander unangenehme Aussagen zuordnen. Wer die meisten Sticheleien abbekam, dem wurde ein Schluck Rotwein ins Glas geschüttet – bei Eva lief der Kelch schlussendlich zuerst über. Daraufhin wurde die Düsseldorferin für ihr Durchhaltevermögen belohnt: Gemeinsam mit ihrem Verlobten Chris war sie vor dem Exit geschützt und durfte zudem ein Paar aus der Show schmeißen! "Andrej und Jennifer müssen sofort das Haus verlassen!", erklärte sie grinsend.

Die anderen Kandidaten waren daraufhin geschockt, Annemarie Eilfeld (30) brach sogar in Tränen aus. "Das ist so krass!", zeigte sich auch Lisha überrascht. Und Jenny? Die reagierte beinahe gelassen: "That's the game!", erklärte die Zumba-Trainerin unbeeindruckt und verzog keine Miene.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TV NOW Evanthia Benetatou im "Sommerhaus der Stars" 2020

Anzeige

TVNOW Jennifer Lange weint im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TV NOW Annemarie Eilfeld im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de