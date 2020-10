Dieses Foto lässt mit Sicherheit alle Harry Potter-Fanherzen höherschlagen! 2001 wurde Tom Felton (33) durch seine Rolle des Draco Malfoy weltberühmt. In allen acht Teilen der beliebten Filmreihe verkörperte er den Sohn von Lucius und gehörte – trotz seines eher gehässigen Charakters – zu den beliebtesten Zauberern. Mittlerweile ist Tom erwachsen, an die "Harry Potter"-Zeit denkt er jedoch auch heute noch gern zurück. So verzauberte der Schauspieler seine Follower jetzt mit einem alten Schnappschuss vom Set.

"Wenn deine Eltern dich zwingen, mit den Nachbarskindern abzuhängen", witzelte Tom unter seinem Instagram-Bild, das vermutlich beim Dreh zum ersten "Harry-Potter"-Teil entstanden ist. Darauf zu sehen: Daniel Radcliffe (31), Emma Watson (30), Josh Herdman – und Tom mit weit aufgerissenen Augen. Der Blondschopf forderte seine Follower auf, ebenfalls passende Bildunterschriften zu posten. Und prompt trudelten zahlreiche witzige Vorschläge ein: "Harry Potter und der Tag, an dem sich niemand die Haare gebürstet hat", kommentierte etwa ein User die Aufnahme.

Der 33-Jährige könnte sich übrigens durchaus vorstellen, in einem neuen "Harry Potter"-Film mitzuwirken – allerdings nicht mehr als Zauberschüler Draco. "Wenn sie [eine Fortsetzung] machen, hoffe ich, dass ich alt genug sein werde, um Lucius zu spielen", träumte Tom vor einigen Monaten in einem Interview.

Instagram / t22felton Daniel Radcliffe, Emma Watson, Josh Herdman und Tom Felton am "Harry Potter"-Set

Sundholm,Magnus Tom Felton, Oktober 2018

ActionPress/ Munawar Hosain Jason Isaacs & Tom Felton als Lucius & Draco Malfoy in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

