Die Zuschauer vermissten das Drama! In den vergangenen Wochen suchten die Singles auf Love Island nach der großen Liebe. So auch Marc Zimmermann und Anna Iffländer. Innige Kuschelszenen und vertraute Küsse der beiden waren zu sehen. In der Show wurden sie auch offiziell ein Paar. Auf Social Media äußerten viele Fans, dass die beiden ihnen zu langweilig wären, da so schnell klar war, dass sie zusammenbleiben. Im Promiflash-Interview verrät das Traumpaar nun, was es von der Kritik hält!

Gegenüber Promiflash erklärt Marc: "Wir können die Zuschauer komplett verstehen. Offen und ehrlich muss ich aber sagen, ich bin super happy, dass es so gematcht hat, weil es uns so extrem zusammengeschweißt hat." Als Zuschauer freue man sich über Drama, über Höhen und Tiefen. Anna hingegen kann die Kritik nicht nachvollziehen: "Hätte es mehr Drama gegeben, wären es nicht wir gewesen und wir haben uns nichts vorzuwerfen." Auch wenn sie langweilig gewesen wären, für sie wäre es einfach eine richtig schöne Zeit gewesen.

Doch selbst bei dem harmonischsten Pärchen der Staffel kriselte es mal. Marcs Eifersucht, weil Anna sich so gut mit den anderen männlichen Kandidaten verstand, führte in der Show immerhin doch zu einer Konfrontation.

RTL II Marc und Anna bei "Love Island"

Instagram / annaiff "Love Island"-Couple Marc Zimmermann und Anna Iffländer

RTLZWEI Marc und Anna bei "Love Island"

