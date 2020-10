Was sagt Sandra Janinas Familie zu ihrer Love Island-Männerwahl? Die Erfurterin bandelte in der Kuppelshow mit Henrik Stoltenberg an und ging mit ihm auch ziemlich schnell auf Tuchfühlung. Dabei war der Kölner zu dieser Zeit eigentlich mit Aurelia Lamprecht vercoupelt und hatte mit Letzterer zwei Nächte zuvor sogar Sex. Mit dieser Aktion machte sich der Blondschopf nicht nur bei Aurelia und den anderen Islandern unbeliebt, sondern erntete auch von den Zuschauern ziemlich heftige Kritik. Was denkt Sandra, wie ihre Familie Henrik vor diesem Hintergrund empfangen wird?

Gegenüber Promiflash verriet die 20-Jährige kurz vor ihrer Heimreise nach Deutschland, dass sie sich im Großen und Ganzen nicht wirklich Sorgen über die Reaktion ihrer Familie mache. Immerhin würde sie normalerweise jeden Menschen, den die Blondine selbst gern habe, auch mögen. "Vielleicht sind sie ein bisschen skeptisch [Henrik gegenüber], aber sonst werden sie ihn, glaube ich, mit offenen Armen empfangen", fügte die Studentin hinzu.

Ob die mögliche Skepsis berechtigt ist, wird sich wohl erst in der Zukunft zeigen. Henrik scheint es mit Sandra jedoch wirklich ernst zu meinen – und hat offenbar schon Schmetterlinge im Bauch. "Auf jeden Fall habe ich so eine Intensität vorher noch nie verspürt. Es ist ein sehr neues Gefühl für mich, aber auch ein sehr Schönes", erzählte der 23-Jährige im Promiflash-Interview.

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, "Love Island"-Kandidatin 2020

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Henrik Stoltenberg und sein "Love Island"-Couple Sandra Janina

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Oktober 2018 in Erfurt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de