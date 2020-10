Ups, was trägt Matt Damon (49) denn da auf dem Kopf? Der "Interstellar"-Darsteller gehört nicht nur seit Jahrzehnten zu einer festen Größe in Hollywood, er ist auch für sein stilsicheres Auftreten bekannt. 2007 wurde Matt sogar zum "Sexiest Man Alive" gekührt. Ob er diese Auszeichnung mit seinem aktuellen Look auch bekommen würde? Matt trägt momentan nämlich einen Vokuhila und einen Vollbart. Aber was steckt nur hinter diesem Look?

Der 49-Jährige hatte nicht etwa Lust auf eine Typveränderung, stattdessen brauchte er für seinen neuen Film "The Last Duel" ein spezielles Aussehen. In dem Historiendrama spielt Matt den französischen Ritter Jean de Carrouges – und das erklärt auch seine Robe: Der mehrfache Oscar-Preisträger trägt auf den Paparazzi-Fotos nicht nur Vokuhila und Vollbart, er ist auch in einem übergroßen Samtmantel unterwegs.

In dem Film von Ridley Scott (82) wirken neben Matt auch Jodie Comer, Ben Affleck (48), Adam Driver (36) und Nathaniel Parker mit. Die Dreharbeiten begannen bereits im März, mussten wegen der aktuellen Gesundheitslage jedoch zeitweise unterbrochen werden. Jetzt sind die Hollywoodstars wieder zurück am Set. Im Oktober 2021 soll der Streifen in die Kinos kommen.

MEGA Matt Damon und Jodie Comer am "The Last Duel"-Set

MEGA Matt Damon und Jodie Comer am "The Last Duel"-Set, September 2020

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon, 2017

