Es gibt ein neues Bild von Jennifer Lopez' (51) Kids! Die Sängerin erfreut ihre Fans im Netz zurzeit regelmäßig mit Momentaufnahmen aus ihrem Leben. Dabei lichtet sich der US-Superstar nicht nur selbst ab, sondern zeigt auch gerne mal seinen Verlobten Alex Rodriguez (45). Aber auch ihre Zwillinge Emme (12) und Maximilian David Muñiz (12) tauchen aktuell öfter mal in den Social-Media-Beiträgen der "On The Floor"-Hitmacherin auf. Erst am vergangenen Sonntag teilte die Musikerin ein gemeinsames Foto mit ihren beiden Kindern.

Auf Instagram veröffentlichte J.Lo eine Reihe von Bildern. Neben einem Selfie von sich, wie sie den Sonnenuntergang genießt, postete die "Let's Get Loud"-Interpretin auch eine Aufnahme von sich, Emme und Max. Zu sehen ist das Trio dabei, wie es Arm in Arm durch einen Garten spaziert. Wohin das Mutter-Tochter-Sohn-Gespann unterwegs war, klärt die gebürtige New Yorkerin in den anderen Fotos auf: Sie sind auf dem Weg zu einer Gemüsefarm.

Denn Jennifer und ihre Familie scheint bereits das Halloween-Fieber gepackt zu haben. Ein Schnappschuss zeigt, dass die zweifache Mutter ihre Zwillinge und deren Freunde auf eine Kürbisfarm mitnahm. Ob sie allerdings am Ende des Ausflugs das perfekte Exemplar gefunden hatten, verrät die 51-Jährige nicht.

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Oktober 2020

Instagram / arod Jennifer Lopez und Alex Rodriguez mit ihren Kindern

Instagram / jlo Jennifer Lopez' Kids und ihre Freunde im Oktober 2020

