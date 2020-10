Kailyn Lowry (28) ist seit dem Sommer dieses Jahres stolze Mutter von vier Kindern. Ihre drei Söhne Isaac, Lincoln und Lux haben noch ein Brüderchen bekommen. Auf Social Media schwärmt der Teen Mom-Star in den höchsten Tönen von Baby Creed. Dabei hatte Kailyn ursprünglich sogar eine Abtreibung in Betracht gezogen. Jetzt sprach sie offen über diese schwere Zeit und verriet, warum sie sich letztendlich gegen einen Schwangerschaftsabbruch entschieden hat.

Im Gespräch mit Entertainment Tonight erklärte die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie zu ihrem Termin für den Eingriff erschienen sei, aber in letzter Sekunde einen Rückzieher gemacht habe – der Grund: "Als ich dieses kleine Baby auf dem Bildschirm sah, sagte ich: 'Ich kann das nicht.'" Sie hat all ihre Zweifel über Bord geworfen und war sich sicher, dass sie in der Lage ist, auch vier Kindern eine gute Mutter zu sein.

Ihre anfänglichen Bedenken rührten daher, dass sie und der Vater ihres ungeborenen Sohnes Chris Lopez nicht mehr zusammen sind. Er soll sie betrogen haben – und nicht nur das: Er soll für seinen anderen Sohn Lux keinen Unterhalt zahlen und auch kaum Kontakt zu ihm suchen. Im Vorfeld habe sie auch versucht, ihn in ihre Entscheidung einzubeziehen. Doch er habe sich schlicht und ergreifend nicht eingebracht.

Instagram / kaillowry Kailyn Lowrys Sohn Creed

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren Söhnen

Instagram / kaillowry Chris Lopez und Kailyn Lowry

