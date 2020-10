Sarah Paulson (45) sprach offen und ehrlich über ihre Beziehung! Seitdem die American Horror Story-Darstellerin und ihre Liebste Holland Taylor (77) vor rund fünf Jahren in den sozialen Medien Nachrichten ausgetauscht hatten, gehen die beiden Frauen gemeinsam durchs Leben. Dabei schreiben die Schauspielerinnen seit Beginn ihrer Liebesbeziehung im Jahr 2015 ihre eigenen Regeln: Jetzt äußerte sich Sarah zu ihrer und Hollands ungewöhnlichen Wohnsituation!

Sarah und Holland leben zwar zusammen, jedoch besitzen sie immer noch ihre eigenen Häuser, wie die 45-Jährige gegenüber The Guardian erklärte. "Wir haben die Möglichkeit, unsere Beziehung zu schützen, indem wir einige Zeit getrennt verbringen", schilderte die "American Horror Story"-Schauspielerin ihre Wohnsituation und betonte: "Wir verbringen mehr Zeit miteinander als getrennt."

Und diese gemeinsame Zeit mit ihrer Liebsten genieße Sarah so richtig – sie erinnerte sich: "Während der gesamten Anfangszeit der Beziehung und in den letzten fünf Jahren haben wir zusammen gelebt." Allerdings würde es die beiden Frauen auch nicht stören, ab und zu einige Nächte alleine zu sein. "Wir beide sind überaus unabhängige Menschen", merkte die 45-Jährige an.

Getty Images Sarah Paulson und Holland Taylor im März 2018 in Beverly Hills

Getty Images Sarah Paulson und Holland Taylor, 2019

Getty Images Sarah Paulson und Holland Taylor im März 2018 in New York City

