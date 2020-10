Tim Rasch (22) verblüfft seine Fans mit einem neuen Look! Bis Juni dieses Jahres stand der Laiendarsteller noch in seiner Rolle als Nik Becker bei Berlin – Tag & Nacht vor der Kamera. Bereits in den vergangenen Jahren hatte der TV-Star immer wieder mit seiner Frisur experimentiert. Seiner dunklen Haarfarbe war das Male-Model aber stets treu geblieben – bis jetzt: Tim hat sich seine Haare hell gefärbt!

Tschüss braune Haarpracht – hallo neue Frise. Via Instagram teilte Tim am vergangenen Dienstag zwei Schnappschüsse, auf denen seine Mähne plötzlich in einem grau-weißen Farbton erstrahlt. "50 Shades of Grey?", fragte der Schauspieler seine Follower nach ihrer Meinung zu dem noch ungewohnten Anblick. Der 22-Jährige scheint von seiner Typveränderung jedenfalls begeistert zu sein und warnte seine Fans bereits vor: "Call me Daddy", was auf Deutsch übersetzt so viel bedeutet, wie "Nenne mich Papa!" – denn das graue Haar lässt ihn deutlich älter wirken.

Auch Tims Anhänger sind von dem neuen Look total aus dem Häuschen. Neben zahlreichen Komplimenten seiner Community kommentierten auch einige Prominente den Beitrag. So schrieb Dragqueen Katy Bähm (27) beispielsweise: "Lieb die Haare!" Und auch Ex-Dschungelcamp-Sieger Prince Damien (29) zeigt sich begeistert: "Oh mein Gott, da kommen deine Augen ganz anders raus!"

Tim Rasch, Laiendarsteller

Instagram / tim_rasch Tim Rasch, TV-Bekanntheit

Instagram / tim_rasch Tim Rasch, ehemaliger BTN-Darsteller

