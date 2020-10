Warum nicht früher? Aufgrund der Konfrontation mit seiner Ex-Finalistin Evanthia Benetatou (28) im Sommerhaus der Stars sieht sich Bachelor Andrej Mangold (33) derzeit einem Riesen-Shitstorm ausgesetzt. Arroganz und Mobbing lauten die Vorwürfe von Fans und TV-Kollegen. Im Gespräch mit Promiflash plauderte seine ehemalige Rosenkandidatin Isabell Bernsee (30) aus, dass sie den Sportler in der TV-Show, die ihn bekannt machte, bereits ähnlich erlebt habe. Doch warum rückt Isabell erst jetzt mit der Sprache raus? Immerhin liegt ihr Kennenlernen schon rund zwei Jahre zurück...

"Eigentlich war meine Intention nur, dass ich sagen wollte, dass Andrej mal von seinem hohen Ross runterkommen soll, beziehungsweise nicht mehr so arrogant sein sollte, weil er denkt, er sei übelst der Star, stellt sie in ihrer Instagram-Story klar. Die Arroganz, die der ehemalige Profibasketballer an den Tag lege, gehe ihr ziemlich auf die Nerven. "Wir waren alle in derselben Sendung. Natürlich ist er bekannter als der eine oder andere – er war ja auch der Bachelor. Aber trotzdem ist er ja nichts Besseres", findet sie. Auch seine mehr als 300.000 Follower würden an diesem Fakt nichts ändern.

Vor allem von dem Verhalten des 33-Jährigen gegenüber Eva hält die Dunkelhaarige absolut nichts: "Ich finde, ein richtiger Mann demütigt eine Frau, mit der er geschlafen hat, niemals so in der Öffentlichkeit." Sie vermutet, dass damals vielleicht doch Gefühle im Spiel waren: "Wir wissen ja alle: Getroffene Hunde bellen!"

Instagram / isabellbernsee Isabell Bernsee, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Instagram / dregold Andrej Mangold, TV-Star

TV NOW Evanthia Benetatou und Andrej Mangold bei "Der Bachelor" 2019

