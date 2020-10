Na nu, was führt denn Katja Krasavice (24) und Fler (38) zueinander? Beide dominieren oftmals nicht nur aus musikalischen Gründen die Schlagzeilen, sondern polarisieren auch mit ihrem Auftreten. So wurde der Berliner Rapper Fler kürzlich nach einer Schlägerei verhaftet, während YouTube-Sexbombe Katja ganz unerwartet mit ihrem Debütalbum "Boss Bitch" die Charts stürmte und in einem Buch über ihre schlimme Vergangenheit auspackte. Jetzt wurden die beiden Stars bei einem vermeintlich romantischen Dinner gesichtet. Was geht denn zwischen Katja und Fler?

Die beiden Musiker wurden gemeinsam in einem Berliner Edel-Restaurant erwischt. Bei Kerzenschein, Wein und bestem Essen blickt die Blondine den 38-Jährigen gebannt an, während dieser etwas erzählt. Die beiden wirken vertraut – ist der gemeinsame Abend also nicht nur geschäftlicher Natur? In erster Linie offenbar schon: "Meine erste Single ist mit Fler", bestätigt Katja jetzt gegenüber Promiflash. Der "Casablanca"-Interpret ist also zunächst einmal ein Feature, das auf ihrem neuen Album "Eure Mami" erscheinen wird.

Dennoch verbindet die beiden wohl nicht nur ihre Leidenschaft zur Musik. "Wir verstehen uns mega und arbeiten derzeit zusammen an einem gemeinsamen Projekt", erklärte die 24-Jährige schon gegenüber Bild. Die Frage nach einer Romanze zwischen den beiden verneinte die Beauty dabei nicht komplett: "Das überlasse ich der Fantasie unserer Fans", schmunzelte Katja.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin

Instagram / fler Fler, Musiker

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin



