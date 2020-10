Sie zieht einen klaren Schlussstrich! Gerade mal fünf Monate waren Demi Lovato (28) und Max Ehrich (29) liiert, bis die Sängerin dann im Juli den plötzlichen Heiratsantrag des Schauspielers annahm. Zwei Monate später war die große Liebe aber schon wieder vorbei – das Paar trennte sich. Jetzt behauptet ein Insider, dass Demi ihrem Ex am vergangenen Dienstag sogar den teuren Verlobungsring zurückgegeben hat.

Ein Insider hat gegenüber In Touch Details zum wohl letzten Trennungsschritt der beiden verraten: "Max hatte nicht erwartet, dass er den Ring zurückbekommt. Das bedeutet ihm viel, denn er sieht es als eine Art Entschuldigung dafür, wie die Trennung insgesamt verlaufen ist." Zuletzt soll die Künstlerin sehr verletzt gewesen sein, weil der Soap-Darsteller das Liebes-Aus öffentlich diskutiert hatte – und dies auch weiterhin im Netz bespricht. Die Lage zwischen den ehemaligen Turteltauben soll deshalb sehr angespannt sein. So mussten wohl auch Vertreter von Max und Demi die Übergabe seiner Gegenstände aus ihrer Villa übernehmen.

Die Entertainerin wolle absolut keinen Kontakt mehr zu ihrem Ex, heißt es. Zur Trennung äußerte sich die Popsängerin selbst bisher nur indirekt in ihrer neuen Single "Still Have Me". Am Wochenende verkündete sie zudem in einer Insta-Story: "Das ist schon jetzt der längste Oktober meines Lebens!" Die Fans spekulieren, dass sie damit auf die Turbulenzen wegen der Trennung anspielte.

Instagram / ddlovato Demi Lovato mit ihrem Verlobungsring

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Max Ehrich

Getty Images Demi Lovato beim Teen Vogue Summit 2019

