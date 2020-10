Dass ihr Sohn dieses Wort sagt, damit rechnete Amy Schumer (39) wohl nicht. Im Mai 2019 bekam die US-amerikanische Stand-up-Komikerin ihr erstes Kind. Sie und ihr Mann Chris Fischer wurden stolze Eltern eines kleinen Jungen, dem sie den Namen Gene David gaben. Seitdem erzählte der "Dating Queen"-Star immer mal wieder lustige Geschichten aus dem Alltag mit seinem Wonneproppen. So einen amüsanten Moment gab es nun wieder, als der Sohnemann der Blondine sein erstes Wort von sich gab: "Papa".

Eigentlich wollte Amy ihrem Mann lediglich einen Gruß von sich und Gene senden, aber als sie den kleinen Promi-Nachwuchs bat, auch etwas zu sagen, überraschte er sie. "Kannst du Papa sagen?", fragte die gebürtige New Yorkerin ihren Sohn. Woraufhin er bewies, dass er es tatsächlich kann und freudig "Papa" wiederholte, wie in einem Video auf Instagram zu sehen ist. Die 39-Jährige freute sich dann so sehr über diesen süßen Moment, dass sie in Freudentränen ausbrach. Ihr Kind erschreckte sich jedoch scheinbar und fing selbst an zu weinen, aber der Einjährige beruhigte sich schnell wieder, als seine Mama ihn tröstete.

"Dieses Video war eindeutig eine Überraschung für uns", verriet Amy – allerdings eine mehr als positive. Denn bei solchen bedeutenden Augenblicken im Leben ihres Sohnes dabei zu sein, mache die "I Feel Pretty"-Darstellerin mehr als glücklich.

Getty Images Amy Schumer im April 2018 in Westwood

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Chris Fischer und Gene David

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer bei den Tony Awards in NYC im Juni 2018

