Jessica Paszka (30) hat gerade nicht nur Erfolg in der Liebe! Die einstige Bachelorette ist seit ein paar Tagen offiziell an ihren ehemaligen Rosenanwärter Johannes Haller (32) vergeben. Seit ihrem Paar-Outing warteten ihre Follower natürlich gespannt auf den ersten Pärchen-Content – und den lieferte sie auch: Die Influencerin teilte das erste Foto mit ihrem neuen Freund. Doch die User wollen anscheinend noch mehr über Jessis neue Beziehung sehen und hören – und klicken in den vergangenen Tagen fleißig auf den Abonnieren-Button!

"Ich wollte mich ganz kurz bei euch bedanken und zwar habe ich jetzt über 600.000 Follower. Wie krass ist das bitte? Aktuell schauen mir über 400.000 jeden Tag zu", offenbart die Social-Media-Schönheit am Donnerstag in ihrer Instagram-Story. Selbstverständlich ist ihr bewusst, dass das mit ihren jüngsten amourösen Entwicklungen zu tun haben könnte: "Ich wusste ja zwischendurch, wie sehr euch mein Privatleben interessiert, aber das es so doll ist, habe ich nicht gedacht", erklärt sie überrascht.

Wird Jessi ihrer wachsenden Community bald auch mehr über ihr Liebesglück erzählen? Zumindest macht es derzeit den Anschein. Nachdem sich das Paar zunächst komplett bedeckt gehalten hatte, teilt es mittlerweile den einen oder anderen kleinen Einblick. So offenbarte die 30-Jährige vor wenigen Tagen: "Wir haben morgen eine Besichtigung." – und sorgte damit für Spekulationen, ob die Turteltäubchen vielleicht schon nach einer gemeinsamen Bleibe suchen.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im Oktober 2020

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, TV-Gesicht

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im September 2019

