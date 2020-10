Wer wird Michael Wendler (48) bei DSDS ersetzen? Diese Frage stellen sich viele Fans der Castingshow seit dem Exit des Schlagerstars. Pietro Lombardi (28) würde sich freuen, wieder neben Dieter Bohlen (66) Platz zu nehmen und auch Gülcan Kamps (38) hat sich bereits als Ersatz angeboten – ein Schwiegertochter gesucht-Star ist den beiden jedoch bereits einen Schritt voraus: Ingo hat ein offizielles Bewerbungsvideo an RTL geschickt!

"Ich möchte mich gerne offiziell bewerben für die DSD-Jury. Und vor allem geht das an dich, mein lieber Dieter Bohlen", erzählt Ingo in dem Clip, den er an RTL gesendet hat. "Ich möchte dir ganz offiziell sagen: Ich bin jemand, der absolut pünktlich ist, der absolut zuverlässig ist und der auch Termine pünktlich wahrnimmt", preiste der TV-Star sich selbst an – mit einem kleinen Seitenhieb auf den Wendler. Denn der hatte all diese Punkte nicht eingehalten.

Doch hat Ingo wirklich eine Chance, Teil der beliebten Castingshow zu werden? Es ist jedenfalls nicht das erste Mal, dass er sich selbst erfolglos für ein TV-Format vorgeschlagen hat. "Das Dschungelcamp will mich anscheinend nicht haben. Ich habe da schon ein paar Mal angerufen, ein paar E-Mails hingeschickt", zeigte er sich 2019 gegenüber Promiflash enttäuscht von seiner Dschungelcamp-Absage.

