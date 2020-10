Maren Gilzer (60) hat einen neuen Beruf erlernt! Normalerweise kennt man die gebürtige Berlinerin als Schauspielerin und als Model. So ergatterte sie unter anderem Rollen in der Kultreihe Tatort und der Kriminalserie "SOKO". Dass sie auch anders kann, bewies Maren im Jahr 2009 als sie als strahlende Siegerin aus der neunten Staffel des Dschungelcamps hervorging. Jetzt überrascht die Brünette ihre Fans mit einem weiteren Meilenstein: Maren ist jetzt geprüfte Fachkosmetikerin!

Das verkündete die einstige In aller Freundschaft-Darstellerin stolz auf Facebook. Glücklich hält sie auf den Schnappschüssen das erworbene Zertifikat und die Urkunde in der Hand. "Hurra, ich habe bestanden – mit der vollen Punktzahl!", ließ die gelernte technische Zeichnerin verlauten. "Ich bin jetzt Fachkosmetikerin. Mein Dozent Jan ist sehr stolz auf mich", gab die 60-Jährige an.

Wer auf die Beauty auch besonders stolz sein dürfte, ist ihr Mann Harry Kuhlmann. Im vergangenen Juli gaben sich die beiden das Jawort und verbrachten romantische Flitterwochen in Thailand. Für die große Liebe ist es bei Maren offenbar nie zu spät. Als ihr Liebster um ihre Hand anhielt, habe sie keine Sekunde gezögert. "Beim Kuscheln auf der Couch hat er mich gefragt und ich habe geantwortet: Oh ja! Lass es uns tun", erzählte sie im Bunte-Interview.

Anzeige

Getty Images Maren Glitzer beim Abflug ins Dschungelcamp 2015

Anzeige

Getty Images Maren Gilzer, Berlin 2018

Anzeige

Wenzel, Georg Marren Gilzer und Harry Kuhlmann im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de