Mickela Löffel konnte die The Voice of Germany-Coaches am vergangenen Donnerstag nicht so ganz von sich überzeugen – bis auf einen! Nachdem während ihres Auftritts Mark Forster (36), Nico Santos (27) und Co. nicht gebuzzert hatten, war Mickela mit einem Bein schon wieder auf dem Heimweg. Micheal Schulte, der diesjährige Coach der Comeback Stage, war jedoch ganz angetan von der Nachwuchssängerin und holte sie im letzten Moment zu sich ins Team. Ob die 25-Jährige mit Michael an ihrer Seite zufrieden ist?

Als Mickela ihre Chancen auf die nächste Runde schwinden sah, brachen alle Dämme. "Ich war absolut enttäuscht von mir, deshalb auch die vielen Tränen. Ich war mir sicher, ich fahre jetzt nach Hause", erinnert sich die Karlsruherin auf Nachfrage von Promiflash. Doch dann kam Michael auf die Bühne, der sie damit aus der frustrierenden Lage gerettet habe: "Ich bin so froh, bei ihm im Team zu sein!" Damit gerechnet habe sie aber keinesfalls: "Mein Ziel war es, dass sich mindestens ein Stuhl umdreht. Über die anderen Möglichkeiten wie die Comeback Stage hatte ich mir vorher gar keine Gedanken gemacht", gibt das Nachwuchstalent offen und ehrlich zu.

Umso überraschender war es daher für Mickela, dass ihr der "Keep Me Up"-Interpret das Angebot machte, sie zu coachen. "Und genau genommen ist er der fünfte Stuhl, der sich für mich umgedreht hat!" Außerdem ist sich die Sängerin sicher: Mitglieder aus Michaels Comeback-Team haben "genau die gleichen Chancen, am Ende zu gewinnen wie in den anderen Teams".

Instagram / michaelschulte Michael Schulte als Coach der Comeback Stage bei "The Voice of Germany"

The Voice of Germany, ProSieben/Sat.1 Mickela Löffel bei "The Voice of Germany"

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Michael Schulte als Coach der Comeback Stage bei "The Voice of Germany"

