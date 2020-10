Das war Prinz George (7) offenbar zu viel! Kürzlich ließ der Sohn von Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) mit seinen beiden Geschwistern Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2) die Herzen von Royal-Fans höherschlagen. Die königliche Familie besuchte David Attenborough (94) und verbrachte einen spannenden Tag bei dem Naturforscher. Im Zuge dessen sah sich George mit seinem Papa die Naturdokumentationen des Tierfilmers an – doch die sollen den Jungen tieftraurig gestimmt haben: William habe sogar den Fernseher ausschalten müssen!

Das erzählte William jetzt gegenüber Sky News. Vor allem sein ältester Sohn sei während der Doku über aussterbende Tierarten zutiefst betrübt gewesen, sodass er nicht weiterschauen wollte. "Er sagte zu mir, ich möchte mir das nicht mehr ansehen", gab der 38-Jährige an. Die Sorgen seines Sohnes haben auch seinen Papa aufgewühlt. "Warum ist es soweit gekommen? Er ist erst sieben Jahre alt und er fühlt es wirklich", erklärte der Enkel von Queen Elizabeth II. (94)

Dass sich George so viele Gedanken zur Natur und Umwelt mache, stimme auch William emotional, wenn es um die Zukunft seines Nachwuchses geht. "Jeder will das Beste für seine Kinder tun, und ich denke, wir müssen den Planeten reparieren, damit wir ihn an die nächste Generation und an künftige Generationen weitergeben und den Wohlstand auch für deren Leben erhalten können", vermittelte William seinen Standpunkt.

Getty Images Prinz George und Prinz William in Kanada

Getty Images Prinz George und Prinz William, 2016

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in London, 2011

