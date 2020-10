Nach der Blitzverlobung folgt nun die heimliche Hochzeit bei Sarah Kern (51): Die deutsche Designerin ist seit Kurzem unter der Haube! Bereits im Mai dieses Jahres überraschte die Blondine mit Nachrichten aus ihrem Liebesleben. Nur knapp zwei Monate nach ihrer Trennung von Ex-Freund Tobias erklärte sie, schon wieder vergeben und sogar schon verlobt zu sein. Dem Glücklichen, der 44-jährige Geschäftsmann Matthew Cardona, gab sie nun auf Malta das Jawort!

Das berichtete Sarah nun in ihrer Instagram-Story: "Es war so so so schön, also wirklich wie im Märchen. Wie so eine Feen-Hochzeit. So schön!" Die kleine private Feier habe klammheimlich am 10. Oktober auf Malta stattgefunden. Neben dem Brautpaar seien nur die zwei Trauzeugen und die Söhne der 51-Jährigen dabei gewesen. Die Fans müssen sich noch etwas gedulden, bis sie Fotos und Videos von Sarah und Matthews großem Tag sehen können, denn die wolle sie erst im Laufe der Woche posten.

Für Sarah ist es bereits die dritte Ehe. Von 1995 bis 1999 war sie mit dem mittlerweile verstorbenen Modedesigner Otto Kern (✝67) verheiratet gewesen. 2008 ehelichte sie Goran Munižaba, die nur zwei Jahre später in die Brüche ging. Aus beiden Ehen nahm Sarah je einen Sohn mit.

Anzeige

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern und Matthew

Anzeige

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Designerin

Anzeige

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de