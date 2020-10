Ist Georgina Fleur (30) etwa wieder Single? Das TV-Sternchen und ihr Verlobter Kubilay Özdemir sorgten zuletzt mit ihrem Auftritt bei Das Sommerhaus der Stars für Schlagzeilen. Der Unternehmer hatte Andrej Mangold (33) im Streit ins Gesicht gespuckt. Daraufhin hat das Paar die Promi-WG verlassen. Schon kurz nach den Dreharbeiten gab es Trennungsgerüchte, die Georgina aber dementierte. Nun sieht es so aus, als habe ihr Kubi tatsächlich eine Neue!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der Geschäftsmann jetzt ein Foto, das ihn Arm in Arm mit einer Blondine zeigt. Den Beitrag kommentierte er selbst zwar nicht, dafür aber jede Menge Follower. Einer von ihnen wollte wissen, was denn mit Georgina sei – Kubis Antwort: "Wir sind schon lange nicht mehr zusammen." Außerdem postete er in seiner Story ein weiteres Bild mit derselben Dame und versah es mit den Worten "Wieder glücklich" und einem Herz-Emoji.

Dabei hatte die Rothaarige ihren Partner noch nach dem TV-Eklat und dem darauffolgenden Shitstorm noch verteidigt. "Man spuckt niemanden an, aber das ist eine Extremsituation", erklärte sie damals gegenüber RTL. Was meint ihr: Sind die beiden echt getrennt? Stimmt ab!

TVNOW Georgina Fleur und Kubilay Özdemir bei "Das Sommerhaus der Stars"

TVNOW Georgina und Kubi auf dem Weg ins Sommerhaus

ActionPress/Public Address Georgina Fleur, Reality-TV-Star

