Haben Walentina Doronina und Jacqueline Siemsen ihre Krallen mittlerweile wieder eingefahren? Bei Ex on the Beach gerieten die zwei Single-Ladys ziemlich heftig aneinander. Und warum? Jacky hatte der Essenerin vorgeworfen, in der TV-Show mehreren Männern schöne Augen zu machen und sie daraufhin als "F****" beschimpft. In der Villa selbst kam es nicht mehr zur Aussprache – haben sie das mittlerweile nachgeholt? Promiflash hat bei Walentina nachgehakt.

"Ich will keinen Kontakt mit ihr und ihre lachende, nicht ernst genommene Entschuldigung kann sie sich sparen", stellte die 20-Jährige gegenüber Promiflash klar. Der Streit ist zuletzt nämlich auf Social Media eskaliert. "Ich habe meiner Community die Situation sachlich aus meiner Sicht erklärt. Sie wiederum fängt an, mir zu drohen – sehr schwach." Nach wie vor ist sich Walentina keiner Schuld bewusst. Sie habe mit jedem Mann geredet, um den zu finden, der am besten zu ihr passt.

Die Beauty hat ihre ganz eigene Theorie, warum Jacky sie verbal so angegriffen hat: "Ich denke, sie war eifersüchtig, weil sie bei ihrem Ex nicht mehr landen konnte und er Interesse an mir bekundet hat." Tatsächlich hatte die 30-Jährige zuvor angedeutet, dass sie ihre Affäre mit Aaron Hundhausen womöglich wieder aufleben lassen würde. Doch schon bei ihrem Einzug machte der deutlich, dass er Walentina kennenlernen will.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

Instagram / jacqueline.siemsen Jacqueline Siemsen, "Ex On The Beach"-Kandidatin

TVNOW / Frank Fastner Walentina Doronina, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2020

TVNOW Aaron und Walentina bei ihrem "Ex on the Beach"-Date

