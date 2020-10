Nanu, flirtet Demi Lovato (28) hier etwa schon mit einem neuen Mann? Erst wenige Wochen ist es her, dass die Sängerin mit Trennungsnews für Schlagzeilen sorgte: Sie und ihr Ex-Partner Max Ehrich (29) haben sich getrennt – und das, obwohl der Schauspieler erst im Sommer um ihre Hand angehalten hatte. Doch Demi scheint einen Weg gefunden zu haben, um sich von ihrem Liebeskummer abzulenken: Sie wurde nun ziemlich vertraut mit dem Rapper Mod Sun gesichtet.

Paparazzi lichteten die zwei jetzt gemeinsam in Los Angeles ab. Zusammen sitzen sie auf dem Rücksitz eines Wagens und haben dabei die Fenster heruntergekurbelt. Vor allem Demi konnte in diesem Moment offenbar die vergangenen Wochen für einen kurzen Moment vergessen – auf den Schnappschüssen lacht sie ausgelassen und lehnt sich immer wieder an ihre Begleitung an. Auch Mod fühlte sich offensichtlich in ihrer Nähe wohl: Er hatte kurzerhand sein T-Shirt ausgezogen und war mit nacktem Oberkörper unterwegs.

Bereits kurz nach Demis Liebes-Aus hatte Mod einen nachdenklichen Post der Musikerin kommentiert – ob die zwei wirklich anbandeln oder doch nur gut befreundet sind, ist bislang nicht klar. Zumindest wären sie offiziell beide Single. Nach einer turbulenten Liebe hatten sich Mod und seine Ex Bella Thorne (23) im vergangenen Jahr getrennt. Wie bei Demi war auch dieses Beziehungsende ziemlich turbulent gewesen und nicht wirklich harmonisch abgelaufen.

P&P / MEGA Demi Lovato und Mod Sun in Los Angeles, Oktober 2020

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Getty Images Mod Sun und Bella Thorne im Mai 2019

