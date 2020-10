Georgina Fleur (30) stellt ein Missverständnis klar! Am Dienstagmorgen sorgte die Reality-TV-Kandidatin mit einigen wütenden Videos für Schlagzeilen: Via Social Media rechnete die frühere Dschungelcamperin mit ihrem Lebenspartner Kubilay Özdemir ab – und schoss zudem hart gegen ihre beste Freundin. Ihre Fans nahmen daraufhin an, der Unternehmer habe die Rothaarige mit ihrer BFF betrogen. Doch Georgina rudert nun zurück: Kubi ist ihr nicht mit ihrer Vertrauten fremdgegangen!

Das versicherte die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin nun in ihrer Instagram-Story: "Um nochmal Klartext in dieses Chaos zu bringen: Kubilay hatte nie was mit meiner ehemaligen besten Freundin!" Ihre Bewunderer hätten das fälschlicherweise angenommen. Trotzdem sei sie enttäuscht von ihrer BFF: "Sie hat ihn angerufen und mich schlecht gemacht!"

Auch Kubi selbst wehrte diesen Vorwurf der Follower ab. Gegenüber Promiflash versicherte er: "Ich war Georgina immer treu gewesen und würde nicht mal im Traum daran denken, mich auf eine ihrer Freundinnen einzulassen!" Er habe sich zudem von Georginas Bekannten distanziert.

