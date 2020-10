Vanessa Neigert (28) könnte es wohl kaum besser gehen! Im vergangenen April hatte die einstige DSDS-Kandidatin für eine süße Überraschung gesorgt: Ihr Manager hatte gegenüber Promiflash verraten, dass die Sängerin zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet. Ende September war es dann endlich so weit und ihre kleine Tochter erblickte das Licht der Welt. Natürlicherweise hat Vanessa während der Schwangerschaft einige Kilos zugelegt – nun verrät sie, wie es aktuell um ihren After-Baby-Body steht!

In einem Gespräch mit Promiflash erzählt sie, dass sie bei einer Körpergröße von 1,71 Metern vor ihrer Schwangerschaft 58 Kilo gewogen habe. Während der Zeit der freudigen Erwartung sei ihr Gewicht dann um 20 Kilo angestiegen, sodass sie zum Schluss 78 Kilo auf die Waage brachte. "Jetzt im Moment, circa zwei Wochen später, wiege ich noch 66 Kilogramm. Es fehlen also immer noch acht Kilogramm", erzählt sie – erklärt jedoch in demselben Atemzug, dass ihr das überhaupt nichts ausmache: "Ich mache mir keinen Stress!"

"Ich fühle mich wohl in meiner Haut", freut sich die 28-Jährige. Und anstatt sich den Kopf über ihr Gewicht zu zerbrechen, steht für sie vor allem das Wohlergehen ihrer Kinder an erster Stelle: "Ich bin froh über gesunde Kinder", stellt Vanessa schließlich fest.

Instagram / vanessa_neigert Ex-DSDS-Kandidatin Vanessa Neigert

Instagram / vanessa_neigert Vanessa Neigert, ehemalige DSDS-Teilnehmerin

Instagram / vanessa_neigert Vanessa Neigert, Sängerin

