Boxte sich Denny Heidrich den Frust von der Seele? Der Profisportler sorgte erst vor rund einer Woche für Schlagzeilen: Nachdem der ehemalige Big Brother-Kandidat in Cora Schumachers (43) Datingshow Coras House of Love als strahlender Sieger hervorgegangen war, machte auch schon wieder die Trennungsnachricht die Runde. Die kurze Liaison sei aufgrund "sehr unterschiedlicher Lebenseinstellungen" gescheitert, wie die Blondine im Netz erklärte. Nun machte Denny einmal mehr von sich reden – weil er bei einem Boxkampf seinen Gegner nach wenigen Sekunden k. o. schlug!

Am vergangenen Freitagabend stieg der tätowierte Berliner im Rahmen der großen Bild-Boxnacht in Karlsruhe als Cruisergewicht in den Ring. Und offenbar boxte er sich dabei jede Menge Ballast vom Herzen: Nach nur zwei Runden – und insgesamt gerade mal 130 Sekunden – ging sein Gegner Kambis Rahmani k. o. Nach den Negativ-Schlagzeilen der vergangenen Tage war der Sieg mit Sicherheit mal ein angenehmes Erlebnis für Denny. Gegenüber der Zeitung erklärte er nach dem Triumph: "Es gibt immer Neider. Für die da draußen: Ich habe es heute bewiesen!"

Tatsächlich hatte es schon vor der Ausstrahlung des großen Finales von Coras Datingshow Gerüchte gegeben, dass die beiden längst kein Paar mehr sind. Während sich Denny nun wieder auf seine Karriere als Boxer zu konzentrieren scheint, kümmert sich auch die Blondine erst einmal nur um sich: Gerade erst ließ sich die 43-Jährige ein ziemlich vielsagendes Tattoo stechen. Auf ihrem linken Innenarm prangt nun der Schriftzug: "Just Cora" – zu Deutsch "Nur Cora".

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich im Boxring

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im April 2020

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich, bekannt aus "Big Brother"

