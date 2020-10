Wird Alexander Schäfer bald die Nummer zehn von Jacob Koslowsky? Der Tänzer ist aktuell Kandidat in der zweiten Staffel von Prince Charming. In der Show sucht Alex seinen Mann fürs Leben. Und mit Männern kennt sich Jacob aus, immerhin hatte er schon einige Boyfriends – insgesamt kann der Langhaarträger bislang neun Beziehungen verbuchen. Im Promiflash-Interview erklärte Jacob nun, warum er schon so oft liiert war und überraschte dabei mit einem weiteren Statement.

"Der Grund, wieso ich schon neun Beziehungen hatte, ist der, dass ich Tänzer war und bereits in mehreren Städten und Ländern gelebt habe und hauptsächlich Beziehungen mit Tänzern und Künstlern hatte", erklärte Jacob gegenüber Promiflash. Da liegt der Gedanke nahe, dass der Hottie einfach nicht gern allein ist. Doch dem sei nicht so, wie Jacob überraschend offenbarte: "Ganz im Gegenteil. Ich liebe es, alleine zu sein."

Unter den 19 anderen "Prince Charming"-Kandidaten befand sich jedenfalls kein Verflossener von Jacob, er kannte vorab keinen seiner Mitstreiter. Wie der 29-Jährige weiter verriet, habe er aber Angst gehabt, dass sich ein Ex im Cast befinden könnte.

