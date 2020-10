Henrik Stoltenberg hat wichtige Fans gewonnen! Sandra Janina und der Kölner sind wohl das turbulenteste TV-Paar der aktuellen Love Island-Staffel gewesen. Denn Sandra spannte der Kandidatin Aurelia Lamprecht den Fitness-Studenten aus, nachdem dieser schon Sex mit ihr hatte. Sandras Eltern konnten die ganze Geschichte im Fernsehen mitverfolgen. Was halten Mama und Papa jetzt wohl von Henrik? Sandra hat Promiflash verraten, dass sie ihn mögen!

Im Vorfeld war die 21-Jährige skeptisch, was ihre Familie von Henrik denkt. Doch zu Unrecht, wie sie jetzt im Promiflash-Interview erzählt: "Sie finden ihn ganz toll. Sogar mein Vater und das will was heißen." Auch ihre Mutter denke, er würde gut ins Dorf passen und sei positiv gestimmt. Sieht ganz so aus, als hätte Henrik seine potenziellen Schwiegereltern als Fans dazu gewonnen.

Mit seinem Charme kann Henrik auch viele Social-Media-Fans begeistern und startete neuerdings seine Influencer-Karriere. Die Fans amüsieren sich zunächst aber über seine "schloppige" Wortwahl und seine ungewohnt schüchterne Art in dem Werbe-Video. Sandra verteidigt ihren Liebsten aber sogleich: "Ich denke Henrik und ich sind beide nicht die Influencer-Begabtesten. Wir müssen da beide etwas rein finden."

RTLZWEI / Paris Tsitsos Henrik Stoltenberg und Sandra Janina, "Love Island"-Couple 2020

Love Island, RTL II Henrik Stoltenberg und seine "Love Island"-Partnerin Sandra Janina

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Kandidatin von "Love Island" 2020

