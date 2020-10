Spielt Eifersucht bei den Herrens eine Rolle? Der Ballermann-Star Willi Herren (45) und seine Frau Jasmin (41) wollen in dem neuen Format Temptation Island V.I.P. ihre Beziehung auf die Probe stellen. Dort werden sie in zwei verschiedenen Villen untergebracht, in denen jeweils zwölf Singles darauf warten, sie zu verführen. Demnach könnte es zu der ein oder anderen Situation kommen, die dem jeweils anderen nicht ganz so gut gefallen könnte. Doch wer ist eigentlich eifersüchtiger – Willi oder Jasmin?

Im Interview mit Promiflash erzählte Willi: "Ich denke, wir würden den jeweils anderen nennen." Bei Jasmin würde sich Eifersucht über Wut äußern. "Bei mir eher über Nervosität und Ratlosigkeit", fügte der Kampf der Realitystars-Teilnehmer hinzu. Eigentlich würden sich die beiden aber auch gegenseitig vertrauen – wie sehr, wollen sie nun durch ihre Teilnahme an dem TV-Format herausfinden.

Eifersucht soll bei Willi und Jasmin in der Vergangenheit schon häufiger ein Thema gewesen sein. Auch sonst lief es für die beiden nicht immer rosig – Ende 2019 legten sie sogar eine Beziehungspause ein. Der öffentliche Druck durch ihre Das Sommerhaus der Stars-Teilnahme habe ihre Liebe belastet. "Die Situation und der von Dritten bewusst hervorgerufene Shitstorm würden keinem Paar guttun", hatte Jasmin vor wenigen Monaten gegenüber Promiflash erklärt.

Alle Infos zu “Temptation Island V.I.P.” auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Die "Temptation Island V.I.P."-Verführerinnen

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Willi und Jasmin Herren bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Chris Emil Janßen / ActionPress Jasmin und Willi Herren im Mai 2019

Anzeige

Was denkt ihr, wer bei "Temptation Island V.I.P" eifersüchtiger sein wird? Auf jeden Fall Willi! Ich denke, Jasmin. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de