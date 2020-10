Eine Seefahrt, die ist lustig: Michael Wendler (48) und seine Laura (20) genießen an Bord ihres Bootes das Dolce Vita! Während hierzulande die medienwirksamen Aussagen des Schlagerstars hitzig diskutiert werden, scheint es ihn selbst in seiner Wahlheimat Florida kaum noch zu stressen. Vor gut zwei Wochen hatte der Wendler mit dubiosen Theorien zur aktuellen Krisenlage für Aufsehen gesorgt – immer wieder ist seitdem sogar von einem Karriere-Aus die Rede. Wie Paparazzi-Fotos nun jedoch belegen, Existenzängste scheinen Michael derzeit noch nicht zu plagen…

Einige Aufnahmen, die Bild vorliegen, zeigen den Hitmacher gemeinsam mit seiner frisch angetrauten Gattin bei einer Spritztour auf den Wasserstraßen von Cape Coral. Das Paar sei am Samstagmorgen bei schönstem Sonnenschein und angenehmen 32 Grad mit Michaels weißen Speed-Boot unterwegs gewesen. Während der "Egal"-Interpret die Rolle des Kapitäns übernahm, hat es sich Laura in einem knallpinken Bikini an der Spitze des 300 PS starken Luxusgefährts bequem gemacht.

Das etwa neun Meter lange Boot, ein Modell namens Four Winns Horizon 290, hatte sich der 48-Jährige nach eigener Aussage im Juni dieses Jahres zugelegt – und dürfte dafür circa 100.000 Euro locker gemacht haben. Unklar ist allerdings, wie sich der Wendler das Freizeitbötchen leisten konnte: Schließlich soll er Steuerschulden in Höhe von rund einer Million Euro haben.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Juni 2020

Instagram / wendler.michael Das Boot von Laura Müller und Michael Wendler im Juni 2020

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Musiker

