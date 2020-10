Sam Smith (28) ist auf der Suche nach der großen Liebe! Über zwei Jahre ist der Sänger mittlerweile Single, aber aufs Alleinsein hat Sam schon lange keinen Bock mehr. Bereits Anfang des Jahres sprach der Musiker darüber, auf der Suche nach einem neuen Mann zu sein. In der Hoffnung, einen passenden Partner an seiner Seite zu finden, hat sich der "Stay With Me"-Interpret nun bei der Dating-App Hinge angemeldet. Doch nach kurzer Zeit wurde sein Profil wieder gelöscht. Grund: Weil er zu sehr nach Sam Smith aussah, hat man ihn kurzerhand wieder von der Plattform gekickt.

In der Late-Night-Show "Watch What Happens Live With Andy Cohen" erzählt der Star im Videocall: "Nach einer Nacht haben sie mich rausgeschmissen, weil sie dachten, ich sei ein Hochstapler, der vorgibt, ich zu sein." Moderator Andy Cohen (52) erzählt, dass ihm dasselbe auch schon mal passiert sei: "Deshalb wollte ich, dass du dich bei Tinder anmeldest, weil ich jemanden habe, der dich dort verifizieren kann." Diesem Rat will der Single jetzt folgen und sich bei Tinder anmelden.

Seine letzte Beziehung mit Ex Brandon Flynn (27) hielt neun Monate, seitdem sucht der Brite seinen Mr. Right . "Ich bin immer noch Single. Ich stehe in der ersten Reihe mit allen anderen Singles und es ist echt schwierig. Ich habe schon alle Dating-Apps und so ausprobiert." Sam will anscheinend nichts unversucht lassen.

Instagram / samsmith Sam Smith, Sänger

Getty Images Sam Smith bei einem Event in L.A. im Dezember 2019

Getty Images Sam Smith, Sänger

