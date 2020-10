Hui, für diesen Körper mussten wohl einige Schweißperlen fließen! Keine Frage, schon seit einigen Jahren wird Sophia Thomalla (31) von zahlreichen Fans als Sex-Symbol gefeiert. Dennoch hatte die Berlinerin in den vergangenen Monaten offenbar den Drang, sich nochmals mehr zu optimieren: Nach zahlreichen Pumper-Sessions konnte sie dann stolz verkünden, zehn Kilo Muskelmasse zugenommen zu haben. Aber Sophia scheint dem Sport auch nach dem Erreichen dieses Zieles weiter treu zu bleiben: Sie flasht ihre Fans nun mit ihrem immer muskulöser werdenden Body!

Aktuell verbringt Sophia wegen ihres Moderationsjobs bei der Kuppelshow Are You The One? sonnige Tage in Griechenland – was sie aber nicht davon abhält, auch dort ein paar Gewichte zu stemmen. In einem Outdoor-Fitnessstudio ließ sich die Blondine nun in knapper Sportbekleidung für Instagram ablichten. "Gyros & Glutes", lautet ihre kesse Bild-Beschreibung. An Gesäß- und Bein-Muskeln kann Sophia nämlich einiges vorweisen – auf dem Schnappschuss stechen vor allem ihre Mucki-Beine direkt ins Auge.

Das sehen auch ihre Follower so. Tatsächlich finden sich unter dem Beitrag nämlich zahlreiche bewundernde Kommentare: "Oh wow! Da hat jemand ordentlich Beine trainiert" oder "Oh la la, was für Oberschenkel, da könnte man ja neidisch werden" lauten nur zwei der Komplimente. Ein paar User sind angesichts des Muskelaufbaus allerdings auch ein wenig skeptisch: Mit Bemerkungen wie "Wer's mag" oder "Weiblichkeit flöten gegangen" taten sie ihre Meinung kund.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla in Griechenland

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, September 2020

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

