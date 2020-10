Ihr reicht's! Erst im September war bestätigt worden, dass Cardi B (28) nach drei Jahren Ehe die Scheidung von ihrem Mann Offset (28) eingereicht hatte. Wenige Wochen später war die Trennung allerdings plötzlich wieder Geschichte – die Musiker wollen es doch noch einmal miteinander versuchen. Doch anstelle von Jubelschreien gab es vonseiten der Fans jetzt jede Menge Kritik. Cardi kassierte derart viel negatives Feedback, dass sie kurzerhand ihren Twitter-Account löschte.

Die Rapperin legt ihr Twitter-Profil auf Eis und wird vorerst nicht mehr auf der Plattform aktiv sein – warum, das erklärte sie jetzt in einem Instagram-Livestream. "Ein paar 15-Jährige wollen mir erzählen, wie ich mein Leben zu leben habe", machte Cardi ihrem Ärger Luft. Sie sei es leid, sich für jede Entscheidung rechtfertigen zu müssen, denn sie wisse schließlich am besten, was gut für sie sei. "Ich liebe meine Fans und ich bin dankbar für alles, was ihr tut, aber einige von euch benehmen sich wirklich so, als würde ich mit euch schlafen", stellte sie abschließend klar.

Kurz nachdem die Trennungsschlagzeilen damals die Runde gemacht hatten, war gemunkelt worden, dass Offset mit einer anderen Frau ein Kind erwarte. Zwar waren diese Gerüchte schnell dementiert worden, trotzdem sind die Fans alles andere als begeistert von dem Liebes-Comeback von Cardi und Offset. Denn in der Vergangenheit war dem 28-Jährigen schon des Öfteren Untreue vorgeworfen worden. Außerdem stehen schwere Missbrauchsvorwürfe im Raum.

