Seit Juni dieses Jahres ist Michelle Williams (40) zweifache Mama. Mit ihrem Baby hat man die Schauspielerin in der Öffentlichkeit allerdings noch nicht zu Gesicht bekommen – bis jetzt! Paparazzi konnten die frisch angetraute Frau von Regisseur Thomas Kail mit ihrer gesamten Familie ablichten. Ein äußerst seltener Anblick, schließlich ist Michelle für gewöhnlich sehr darauf bedacht, ihr Privatleben, so gut es geht, aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Die Schnappschüsse der Fotografen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, wurden am vergangenen Sonntag in New York City aufgenommen. Michelle war sowohl mit Gatte Thomas als auch Teenie-Tochter Matilda (14) unterwegs. Ebenfalls mit von der Partie und wohl das Highlight auf den Bildern: das jüngste Familienmitglied im Hause Williams-Kail. Zu erkennen ist ihr Sprössling allerdings nicht – Michelle hält ihr Kind nah an ihrem Körper und achtet darauf, dass niemand einen Blick auf das Gesicht erhaschen kann.

Michelle hält ihr Privatleben sogar so privat, dass nicht mal der Name oder gar das Geschlecht ihres Nachwuchses bekannt sind. Dass die einstige Dawson's Creek-Darstellerin überhaupt erneut Mutter wird, ist zunächst nur durch einen Insider publik geworden – bis sich Michelle dann im Januar bei den Screen Actors Guild Awards an der Seite ihres Partners mit einem Babybauch auf dem roten Teppich zeigte.

