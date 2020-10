Wie steht Costina Munteanu nach Take Me Out zu Datingshows? Das Plus-Size-Model hatte nach seiner Teilnahme an dem Fernsehformat einen herben Rückschlag erleben müssen: Die Influencerin hatte erfahren, dass Michael neben ihr noch mit anderen "Take Me Out"-Kandidatinnen offensiv geflirtet hatte. Doch kann sich Costina nach diesem Fail vorstellen, sich noch einmal im TV auf die Suche nach der großen Liebe zu machen? Promiflash hat bei dem Social-Media-Star nachgefragt...

"'Take Me Out' war für mich eine lustige Erfahrung", erinnerte sich die hübsche Brünette im Promiflash-Interview und stellte klar: "Dass der Michael so ein Reinfall war, dafür kann niemand etwas – außer er selbst." Trotzdem habe sie während ihrer Teilnahme sehr viel Spaß gehabt. Aus diesem Grund könne sich Costina eine Teilnahme an einem anderen TV-Format durchaus vorstellen – sie betonte: "Ich würde auf jeden Fall nochmals an einer Datingshow teilnehmen."

Zudem habe sich Costina auch mit den anderen "Take Me Out"-Kandidatinnen blendend verstanden. "Wir sind noch immer sehr aktiv im Kontakt", schwärmte sie von den anderen Frauen und erklärte: "Da ist auch die eine oder andere Freundschaft entstanden."

Anzeige

Instagram / costina_got_curves Costina Munteanu, Curvy Star

Anzeige

Instagram / costina_got_curves Costina Munteanu, Social-Media-Star

Anzeige

Instagram / costina_got_curves Costina Munteanu, September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de