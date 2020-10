Wollte Lily James (31) etwa auf ihren Flirt mit Dominic West (51) anspielen? In der vergangenen Woche waren Paparazzi-Bilder aufgetaucht, welche die Schauspielerin beim Küssen mit ihrem verheirateten Co-Star zeigen. Bislang hat die 31-Jährigen sich zu den Knutschfotos aber nicht geäußert. Aktuell promotet sie ihren neuen Netflix-Film "Rebecca", in dem sie eine frisch verheiratete Frau spielt, die im Haus ihres Liebsten immer wieder an dessen Ex-Frau Rebecca erinnert wird. In einem aktuellen Interview scheint sie aus der Story aber auch Analogien zum echten Leben zu ziehen!

In einem Gespräch mit Grazia UK verglich Lily die Geschehnisse in "Rebecca" mit der Social-Media-Welt: "Wir glauben zu wissen, wie Rebecca ist, aber wie Sie es schon sagen: Das ist sehr trügerisch. Man kratzt nur an der Oberfläche und stellt dann fest, dass sie in Wirklichkeit völlig anders ist." Das sei in den sozialen Netzwerken doch ganz ähnlich: "Da sieht man die Rollen, die wir spielen – und weniger das, was wir eigentlich sind. [...] Es ist ein Minenfeld und die Dinge sind nur selten das, was sie zu sein scheinen!", erklärte sie. Bezog sie sich dabei womöglich auf die Schnappschüsse mit Dominic?

Während Lily sich in diesem Interview redselig gab, musste ein anderes Magazin gänzlich auf Antworten der "Mamma Mia! Here We Go Again"-Darstellerin verzichten: Am Montag hatte sie laut PageSix mit ihrer Kollegin Armie Hammer (34) einen Termin bei der "Today Show" – sagte ihn allerdings in letzter Minute ab.

