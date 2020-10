Auf welches royale Event gehen Prinz Jacques (5) und Prinzessin Gabriella (5) von Monaco denn hier? Die süßen Zwillinge sind der ganze Stolz der monegassischen Fürstenfamilie. Immer wieder teilt ihre Mama Fürstin Charlène (42) süße Fotos ihrer beiden Kids aus idyllischen Familienurlauben oder von der heimischen Ostersuche. So auch jetzt: Auf einem neuen Schnappschuss sieht man die Twins ganz elegant in schicker Abendgarderobe!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die ehemalige Olympia-Schwimmerin am Wochenende besagtes Foto: Auf dem Bild hält Jacques seine Schwester fest im Arm, während diese sich schüchtern an ihn schmiegt. Der kleine Blondschopf trägt einen schwarzen Anzug über einem weißen Hemd, seine Zwillings-Sis hingegen steckt in einem hellen Spitzenkleid und einer weißen Fellweste. Die Aufnahme versah Charlène nur liebevoll mit einem Herz-Emoji.

Ob die Twins hier wohl schon ihre Geburtstags-Outfits Probe tragen? Schließlich feiern die beiden Fünfjährigen am 10. Dezember bereits ihren sechsten Geburtstag. Eine große Party dürfte wegen der aktuellen Gesundheitskrise jedoch wohl eher nicht stattfinden.

Getty Images Prinz Albert II. von Monaco mit seinen Kindern Jacques und Gabriella und Ehefrau Charlène

Instagram / hshprincesscharlene Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques im Jahr 2020

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco mit ihren Kindern Gabriella und Jacques

