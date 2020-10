Fiona Erdmann (32) kann aufatmen! Seit Anfang August schweben die Germany's next Topmodel-Kandidatin von 2007 und ihr Liebster Mo im absoluten Elternglück. Ihr Sohn kam augenscheinlich gesund zur Welt. Doch seit einem Monat ist die Sorge bei den Eltern groß. Der Grund: Bei dem Säugling wurde ein Leistenbruch diagnostiziert – so lautete zumindest die erste Einschätzung der Ärzte. Eine erneute Untersuchung brachte nun aber Entwarnung.

"Happy me!", meldete Fiona sich in ihrer Instagram-Story zu Wort und teilte ihren Followern das freudige Ergebnis des Arztbesuches mit. "Der Kleine hat tatsächlich keinen Leistenbruch. Es ist nur noch eine kleine Wassereinlagerung." Für ihren Sohnemann bedeutet das nun glücklicherweise: Vorerst keine Operation! "Wir hoffen, dass sich das Fluid im Hoden zurückbildet. Nächster Check ist im Dezember", schrieb die Beauty weiter in ihrer Story.

Fionas Baby kam mit einer sogenannten Hydrozele, einer Flüssigkeitsansammlung im Hodensack, auf die Welt. Normalerweise bildet sich die schmerzlose Schwellung von selbst zurück. Sollte dies aber bei ihm nicht der Fall sein, wäre eine OP notwendig. Über die Diagnose der Ärzte ist die 32-Jährige jedoch erst einmal total erleichtert. "Das macht mich natürlich sehr glücklich", strahlte sie übers ganze Gesicht.

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de