Ob die eingefleischten Fans wohl Barry Hammerschmidts TV-Vergangenheit kennen? Der Fitness-Liebhaber erobert seit einigen Jahren unter dem Namen Bodyformus YouTube. Neben witzigen Comedy-Clips veröffentlicht der leidenschaftliche Fußballer immer wieder auch Musikvideos zu seinen Songs. Doch was wohl die wenigsten Abonnenten des YouTubers wissen: Bodyformus war mal ein kleiner TV-Star – und sogar bei Big Brother und Berlin – Tag & Nacht zu sehen!

2011 gehörte Barry zu den vier Kandidaten, die nach dem Zuschauer-Voting in den Container des großen Bruders gewählt wurden. Damals war der Berliner noch nicht ganz so breit gebaut, verdrehte den Mädels aber schon die Köpfe. Nach 50 Tagen bei "Big Brother" wagte er im Herbst des gleichen Jahres das nächste TV-Experiment: Bei "Berlin – Tag & Nacht" spielte er in der allerersten Staffel sich selbst als Affäre von Jessica (Chameen Loca, 30) und Lover von Sofi (Ricarda Magduschewski, 31).

Seitdem hat sich bei Barry einiges getan: Er produzierte bereits Videos an der Seite von Capital Bra (25) und traf sogar Will Smith (52) und Martin Lawrence (55). Tatsächlich ist der "Punto"-Interpret nämlich froh, dass seine TV-Zeit lange zurückliegt: "Wenn ich die Zeit zurückspulen könnte, würde ich es nicht noch einmal machen!", erklärte er 2018 gegenüber Express.

RTL2 Der "Berlin - Tag & Nacht"-Cast von 2011

Instagram / bodyformus Bodyformus, YouTuber

Instagram / bodyformus Bodyformus mit Will Smith

