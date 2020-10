Unverhofft kommt oft! Romee Strijd (25) verkündete im Juni, dass sie zusammen mit ihrem Mann Laurens van Leeuwen (29) ein Mädchen erwartet – und das grenzt für den Victoria's Secret-Engel an ein Wunder. Denn Romee leidet an dem PCO-Syndrom, das zu hormonellen Unregelmäßigkeiten bei Frauen führt und damit letztlich auch die Befruchtung einer Eizelle deutlich erschwert. Deshalb ist die Schwangerschaft ein mehrfacher Grund zur Freude – und so feierte die hübsche Blondine nun im kleinen Kreis eine Babyparty.

Zwischen rosafarbenen Ballons und süßen Leckereien ist das Model jetzt auf Instagram zu sehen und zeigt dabei ganz stolz ihren Babybauch. Der kommt in ihrem engen schwarzen Outfit ziemlich gut zur Geltung. Romee schreibt dazu: "Ich wurde von den Besten überrascht – kleine Baby-Shower mit der Familie." Auf einem der Fotos lächelt sie zusammen mit ihrer Schwester in die Kamera, auf einem anderen Bild ist auch ihre Mutter zu sehen.

Romee ist nicht das einzige Victoria's-Secret-Model, das sich gerade um die Familienplanung kümmert. Auch ihre Kollegin Elsa Hosk (31) hat vor Kurzem verkündet, dass sie schwanger sei. Und auch Gigi Hadid (25) und Zayn Malik (27) wurden vor einem Monat Eltern einer kleinen Tochter.

Instagram / romeestrijd Romee Strijd mit ihrer Mutter und ihrer Schwester 2020

Instagram / romeestrijd Romee Strijd im Oktober 2020

Instagram / romeestrijd Romee Strijd mit ihrem Freund Laurens van Leeuwen

