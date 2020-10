Der Take Me Out-Kandidat Anh-Khoa sorgte für Furore! Eigentlich hatten der Hottie und seine Auserwählte Alina die beliebte Kuppelshow gemeinsam verlassen – und sich daraufhin auch einige Zeit gedatet. Allerdings waren dann nicht nur bei der hübschen Brünetten, sondern auch bei vielen Fans Zweifel aufgekommen: Sie vermuteten, dass der vermeintliche Single seit langer Zeit eine Freundin haben könnte. Die "Take Me Out"-Kandidatin Ines sieht das etwas anders: Sie verteidigt Anh-Khoa jetzt sogar im Promiflash-Interview!

"Ich bin der Meinung, dass er ein ehrlicher, anständiger Mann ist", erklärt Ines gegenüber Promiflash und erläutert dann ihren Standpunkt: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass er zu dem Zeitpunkt, als er an der Show teilgenommen hatte, tatsächlich single war." Sie wisse zwar nicht, was nach den Dreharbeiten passierte, jedoch wolle sie einfach nicht glauben, dass der Hottie vergeben gewesen sei. Sie betont außerdem: "Eines weiß ich genau: Keine Frau würde akzeptieren, dass ihr Freund bei einem Dating-Format mitmacht."

Alina – Anh-Khoas "Take Me Out"-Match – berichtete hingegen bereits, dass er ihr gegenüber durchaus von einer anderen Flamme gesprochen hatte. "Auf Nachfrage hat er zugegeben, dass da noch eine Frau ist – und auch schon eine Weile. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich allerdings nicht, dass das seine Freundin war", schilderte sie. Anh-Khoa selbst äußerte sich bislang allerdings nicht zu den Vorwürfen.

Ines "Take Me Out"-Kandidatin Ines

Ines, "Take Me Out"-Kandidatin

"Take Me Out"-Kandidatin Alina, Oktober 2020

