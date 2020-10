Sean Koch gibt einen Einblick in sein Seelenleben! Der Musiker sang sich vergangenen Sonntag in die Herzen des The Voice of Germany-Publikums: Nachdem er zunächst alle vier Coaches mit seiner Interpretation von Post Malones (25) "Circles" von sich überzeugt hatte, performte er zudem einen eigenen Song – und rührte damit auch den letzten Zuschauer vor dem Fernseher. Doch was viele der neuen Fans vermutlich nicht ahnten: Sean leidet an Angst- und Panikzuständen.

Das enthüllte der Songwriter jetzt in seiner Instagram-Story. In einer Fragerunde beantwortete der 25-Jährige die Fragen seiner Follower, von denen einer wissen wollte, ob er mit einer Angststörung zu kämpfen habe. "Ich leide schon seit einiger Zeit unter Angst- und Panikzuständen. Die Angst ist ein Warnzeichen deines Körpers, dass in deinem Leben irgendwas nicht in Ordnung ist!", erklärte er. Bei ihm wirke sich das Ganze in soweit aus, dass er Emotionen seit Jahren unterdrücke.

Mit dem äußeren Druck, der ihm oft auf die Psyche schlage, geht Sean auf seine eigene Art und Weise um: "Man muss seine Grenzen lernen und den Mut entwickeln, diese auch zu setzen." Ihm helfe Meditation, Sport und eine vegane Ernährung sehr, schilderte der Düsseldorfer.

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Sean Koch bei "The Voice of Germany" 2020

Anzeige

Instagram / seandaschaf Sean Koch, Kandidat bei "The Voice of Germany"

Anzeige

ProSiebenSat.1 / Richard Hübner Mark Forster, Stefanie Kloß, Yvonne Catterfeld und Nico Santos bei "The Voice of Germany"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de