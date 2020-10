Jetzt meldet sich Michelle Daniaux zu Wort! Nachdem ihre Beziehung mit Mateo Glotz bei Temptation Island scheiterte und auch ihr Show-Flirt Max Schnabel (22) im Nachhinein nichts für sie war, begibt sich die Psychologiestudentin nun bei Ex on the Beach auf die Suche nach einem neuen Partner. Doch genau dort traf sie Max wieder. Dieser macht nun aber ihrer Mitstreiterin Georgia schöne Augen und ging sogar mit ihr ins Bett – obwohl sie eigentlich gar nicht sein Typ ist. Was hält Michelle davon?

Gegenüber Promiflash erklärte die 22-Jährige: "Da Max ein eher prüder Typ ist, hätte ich nicht gedacht, dass er im Fernsehen Sex haben würde und das dann auch noch mit einem Mädchen, das ihm nicht mal gefällt." Im Großen und Ganzen sei es ihr zwar egal, wer mit wem in der Villa Sex habe, dennoch sei sie von Max' Verhalten alles andere als begeistert. "Ich fand es absolut unkorrekt von Max, Georgia mit diesem Akt falsche Hoffnungen zu machen", stellte die Blondine klar.

Tatsächlich wollte Max sein Techtelmechtel mit Georgia am Morgen danach geheimhalten und schoss die Rothaarige einfach in den Wind. Damit machte er sich aber nicht nur bei ihr, sondern auch bei den anderen Kandidaten ziemlich unbeliebt: Von Olivia Laurea kassierte er für die Aktion sogar eine Ohrfeige.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

