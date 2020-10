Michael Wendlers (48) Karriere scheint sich in Luft aufzulösen und etliche Menschen aus seinem Umfeld haben sich zum Eklat bereits zu Wort gemeldet – nur eine nicht: seine Ex-Frau Claudia Norberg (49)! Seit einigen Wochen werden zweifelhafte Aussagen des Schlagerbarden zur Gesundheitskrise hitzig diskutiert. Am 8. Oktober verkündete er nicht nur sein Jury-Aus bei DSDS, sondern machte auch mit Verschwörungsmythen auf sich aufmerksam. Seine Partnerin Laura (20) steht ihm bei, ließ aber offen, ob sie der gleichen Meinung wie er ist. Seine Verflossene ist momentan nicht so auskunftsfreudig: Claudia scheint regelrecht verschwunden zu sein!

Der bislang letzte Post auf dem Instagram-Account der ehemaligen Dschungelcamperin ist von Ende Juli, seitdem herrscht auf Social Media Funkstille. Auch eine Promiflash-Anfrage zu Michaels Aussagen blieb von Claudia bis zum jetzigen Zeitpunkt unbeantwortet. Plant die gebürtige Gladbeckerin etwa ein fulminantes Comeback? Auch ihre 101.000 Follower scheinen sich das langsam aber sicher zu fragen.

Zu Wort meldete sich die 49-Jährige letztmalig zum Nachnamens-Debakel: Nachdem Laura nach der Hochzeit mit dem Wendler ihren Mädchennamen Norberg angenommen hatte, reagierte sie wütend. Ende Juni versuchte Claudia etwas zurückzurudern: "Ich möchte jetzt Rücksicht auf meine Tochter nehmen und sage dazu jetzt nichts", erklärte sie seinerzeit im RTL-Interview.

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance" 2020

ActionPress Claudia Norberg, Oktober 2019

Instagram / claudia_norberg Claudia Norberg und ihre Tochter Adeline

